La Rari Nantes Savona cede nel quarto tempo: l’Ortigia ribalta il risultato e passa il turno

Savona. Venerdì 29 e sabato 30 gennaio, tra le squadre che si contenderanno la Coppa Italia 2021, nella final four che si giocherà in sede ancora da stabilire, ci saranno Pro Recco e Ortigia.

Dopo i successi ottenuti in mattinata, le due formazioni si sono ripetute, chiudendo così il discorso qualificazione. Domani alle ore 11,30 si affronteranno per stabilire l’ordine di accesso alle semifinali.

Non avrà alcun valore, invece, la partita in programma alle ore 10 tra Savona e Roma.

La Pro Recco ha rifilato un 22-1 alla Roma che dice tutto sulla differenza di valori tra le due compagini.

Ben più equilibrato l’incontro tra Ortigia e Rari Nantes Savona. I biancorossi, dopo aver perso di misura la prima frazione per 1-0, hanno giocato una gran partita nei due tempi centrali. Segnando otto reti in sedici minuti, i savonesi sono riusciti ad arrivare all’ultimo intervallo avanti di due reti, sull’8 a 6.

Nell’ultimo tempo, però, hanno pagato lo sforzo profuso e hanno subito un parziale di 5 a 1 da un’Ortigia molto determinata a ribaltare la situazione, che prevalendo per 11-9 ha così staccato il pass per le semifinali.

Di seguito i tabellini dei due incontri della seconda giornata del girone E.

Pro Recco – Roma Nuoto 22-1

(Parziali: 4-1, 5-0, 4-0, 9-0)

Pro Recco: Perrone, F. Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 2, Younger 5, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 5, Dobud 1, Figari 1, Hallock 2, S. Luongo 3, Negri. All. Hernandez.

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Graglia, F. Faraglia 1, P. Faraglia, Voncina, De Robertis, Di Santo, Boezi, Casasola, Martinelli, Tartaro, Di Gregorio. All. Tafuro.

Arbitri: Collantoni e Centineo.

Note. Usciti per limite di falli De Robertis nel terzo tempo e Martinelli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 2 su 5 più 4 rigori di cui 2 realizzati, Roma 1 su 2 più 1 rigore fallito.

CC Ortigia – Rari Nantes Savona 11-9

(Parziali: 1-0, 2-4, 3-4, 5-1)

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 1, Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 3, Gallo 4, Mirarchi, Rossi, Vidovic 2, Napolitano 1, Piccionetti. All. Piccardo.

Rari Nantes Savona: Massaro, Patchaliev 1, Giovannetti, Vuskovic 2, Molina Rios, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Fondelli 3, Iocchi Gratta, Caldieri, Da Rold. All. Angelini.

Arbitri: Calabrò e Ercoli.

Note. Usciti per limite di falli Abela e Molina Rios nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 5 su 8 più 3 rigori realizzato, Savona 2 su 8.