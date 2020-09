Scivola via la prima settimana di vita del nuovissimo progetto calcistico lanciato dal promoter/presidente Enzo Grenno.

Dopo il varo avvenuto alla presenza dell’intero organigramma e delle autorità sportive (assessore Scaramuzza e delegato Coni Pizzorno) da lunedì sono iniziati frenetici gli allenamenti con il tandem Cattardico-Delucis a guidare la parte tecnica e atletica, sempre in attesa di conoscere quale sarà il campionato di competenza visto che si parla con insistenza dell’operazione ripescaggio).

Nel frattempo a Luceto sono partiti anche i ragazzi delle leve 2006/2007 che rappresenteranno l’unico avamposto dell’intero settore giovanile che si ci immagina verrà completato a partire dal prossimo anno.

C’è stato anche lo spazio (questa mattina alle 10.30 sul green del Dagnino) per la prima galoppata congiunta con la Juniores del Vado Fc gestita da mister Gracchi e Tonino Sacco.

La squadra della “resurrezione” è scesa in campo disposta in un classico 4-4-2 (ottima scelta visto che il cantiere è ancora in allestimento e si confida in futuri prossimi inserimenti di importanti pedine) dimostrando più buona volontà che qualità, ma chiaramente ogni giudizio va sospeso: per schemi ed automatismi ci sarà modo e maniera).

Dopo lo 0 a 0 della prima frazione giocata su buoni ritmi, nella seconda è avvenuto il momentaneo vantaggio dei vadesi con un bell’inserimento da destra dell’esterno alto Nicholas Berruti mentre è toccato a Vallone il compito di riportare in pari le sorti ed al brillante mediano Marc Tona siglare il vantaggio della prima storica vittoria.

Per l’Asd Savona Calcio: Bresciani, Esposito, Fancellu, Guarco, Ghibaudo, Giglio, Tona, Puddu, Gamba, Metalla; a seguire Gualberti, Chiesa, Vallone, Gottardo, Eretta, Gavarone, Franchini.