La polizia locale di Albenga rimuove auto, bici e moto abbandonate

Albenga. Nella giornata di oggi gli agenti dell’ufficio della polizia locale amministrativa di Albenga, guidati dall’ispettore Pietro Sansalone, hanno provveduto alla rimozione alcuni veicoli (auto e moto) e biciclette in diverse zone della città.

A seguito di segnalazioni e sopralluoghi, infatti, era emersa la presenza di diversi veicoli fermi da tempo ed in evidente stato di abbandono sul territorio comunale.

La polizia locale ha provveduto a monitorare gli stessi e alle verifiche sui proprietari. Dopo aver espletato tutte le procedure del caso e trascorse le tempistiche previste dalla normativa in vigore, nella giornata di oggi gli stessi sono stati rimossi.

Afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: “Questi interventi sono importanti per il decoro cittadino e danno una risposta a molti residenti che segnalano la presenza di veicoli in stato di abbandono che occupano per mesi lo stesso parcheggio”.