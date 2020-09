La nuova scuola di Cengio è realtà, il sindaco Dotta: “Giornata storica”

Cengio. Taglio del nastro per la nuova scuola “Bertagna” di Cengio Genepro, per la prima volta tre gradi di istruzione uniti in un unico plesso.

I cengesi, infatti, dal prossimo 14 settembre, avranno un solo punto di riferimento per gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria (di primo grado). Grazie ad un finanziamento del Miur di 900 mila euro il Comune è riuscito ad ottenere i fondi necessari per realizzare l’ampliamento dell’edificio che, prima del crollo avvenuto nelle scuole Colombardo nel 2015, ospitava solo i ragazzi più piccoli, ovvero di elementari e materne.

Ora, invece, dai 3 ai 14 anni saranno formati in una sola struttura scolastica.

Nell’ambito dei lavori è stata aggiunta una nuova ala che ospiterà la palestra, altre quattro aule, laboratori e spazi da destinare a seconda delle necessità. Per la scuola sono arrivati circa 900 mila euro di fondi statali, mentre 95 mila euro sono stati inseriti a bilancio dal Comune.

L’opera che ha portato al nuovo plesso si è resa necessaria dopo il crollo del controsoffitto della mensa del plesso “Colombardo” di Cengio Bormida, avvenuto il 4 febbraio 2015, dopo il quale l’edificio è stato considerato inagibile.

“Per Cengio è un giorno significativo e importante, l’opera non è stata certo semplice: difficoltà logistiche e poi lo stop imposto dal Covid, ma ora siamo pronti a partire: mancano ancora alcunie rifiniture e dettagli, che però non inficiano certo l’agibilità complessiva della nostra nuova scuola, attesa da tutti i cengesi”.

“Sarà il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ad inaugurare questo nuovo plesso scolastico che finalmente riunisce in un unica e funzionale struttura tutti i nostri alunni” ha commentato il sindaco di Cengio Francesco Dotta.