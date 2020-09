Loano. Un anno vincente per la loanese Elena Ballerini, che dopo il successo ottenuto questa primavera con il programma sugli animali “Quattro zampe in famiglia” dal 10 settembre torna in seconda serata su Rai 2 con “Primo Set”, un programma dedicato alla ripartenza del cinema. Elena Ballerini affiancherà Gianvito Casadonte e la collega Giulia Nannini.

“Primo Set” sarà un emozionante viaggio in 4 puntate nell’industria dell’audiovisivo alle prese con la ripartenza dopo l’emergenza Covid. Grazie a una serie di interviste esclusive, “Primo Set” racconta in prima persona il coraggio di chi – nonostante il coronavirus – ha voluto celebrare l’audiovisivo investendo su feste e festival dedicati al cinema, restituendo a questo mondo un’allegria che rischiava di smarrirsi.

“Mentre si riaccendevano i motori del cinema abbiamo cominciato anche noi il viaggio che racconta la ripartenza di questo settore, con tutte le difficoltà e diversità dovute alla nuova condizione mondiale, ma anche con il grande entusiasmo di poter essere di nuovo sul set. Sono felicissima di aver potuto affiancare in questo racconto Gianvito Casadonte, grandissimo esperto e autorità in questo settore dal quale infatti ho imparato molto, insieme alla bravissima Giulia Nannini e di aver potuto cimentarmi con un argomento che mi è sempre interessato. Non ho mai abbandonato l’idea di diventare un giorno una sceneggiatrice. Ho avuto anche la fortuna di poter collaborare con una squadra formidabile di autori. Ringrazio la Rete per avermi dato questa grande possibilità.”

Elena Ballerini da 8 anni è attiva sulla Tv di Stato ed è fresca del successo ottenuto su Rai 2 con il programma “Quattro Zampe in Famiglia”, che ricomincerà domenica 13 settembre e con le nuove puntate a partire dal 2021.

La loanese questo week-end si è distinta sull’ambitissimo red carpet della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia insieme a star nazionali e internazionali e accompagnata da Gianvito Casadonte.

E resta grandissimo l’affetto per il suo paese, Loano: Elena ha scelto la località rivierasca come dimora per crescere il suo bimbo Emanuele.