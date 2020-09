La giornata elettorale: Sansa nel ponente savonese, arriva “L’enigma del patriota” di Fdi

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, giovedì 3 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

TOUR SAVONESE PER SANSA, L’AGENDA DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE

Venerdì 4 settembre 2020 il candidato alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa, tornerà nel savonese per un’agenda fitta di incontri. La prima tappa sarà a Vado Ligure alle ore 10, dove sono previsti due incontri nella sede della Bombardier, realtà lavorativa fondamentale operante nel settore elettro-meccanico: il primo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e il secondo con la dirigenza. Alle 11:15, il candidato Presidente si sposterà quindi a Quiliano dove incontrerà i cittadini in occasione del mercato settimanale e poi l’amministrazione comunale. Alle 12:30 porterà un breve saluto all’inaugurazione del tour “Alta Via”, organizzato dal M5S.

Ferruccio Sansa, alle 14, raggiungerà la candidata Gloria Bardi a Finalborgo, per una serie di incontri con alcune associazioni aperti alla coalizione: le associazioni del forum civico e operatori sanitari tra le 14 e le 14:45 e, a seguire, le associazioni sportive, outdoor e di musica.

Il candidato Presidente, dopo la giornata del 27 agosto, tornerà nuovamente nell’albengalese visitando la cooperativa agricola “Ortofrutticola”, la più grande cooperativa agricola della Liguria con oltre 600 lavoratori associati e più di 1000 soci. Alle 17:30 è previsto l’incontro con i cittadini in piazza del Popolo ad Albenga, al quale parteciperanno tutte le liste che sostengono la candidatura di Ferruccio Sansa. Dal palco interverrà esclusivamente il candidato Presidente per circa mezz’ora e la piazza sarà gestita nel rispetto della normativa anti Covid.La giornata nel savonese si concluderà con un saluto all’aperitivo di Linea Condivisa – Sinistra per Sansa alla SMS Serenella, intorno alle ore 18:45.

I GAZEBO DEL MEETUP ANDORA IN MOVIMENTO PER ELEZIONI REGIONALI

Il Meetup Andora in Movimento informa i cittadini che nei prossimi giorni verranno organizzati gazebo informativi circa le elezioni regionali e per il referendum.

I banchetti si svolgeranno nelle seguenti date: sabato 5 settembre dalle 10 alle 16 in viale Roma; lunedì 7 settembre dalle 9 alle 12 in piazza del Mercato; sabato 12 settembre dalle 10 alle 16 in viale Roma; lunedì 14 settembre dalle 9 alle 12 in piazza del Mercato; venerdì 18 settembre dalle 10 alle 16 in viale Roma.

“Sarà una buona occasione per incontrare i cittadini e parlare insieme del nostro programma e dare informazioni oltre che accogliere proposte costruttive per il territorio”.

FRATELLI D’ITALIA: SABATO 5 SETTEMBRE ARRIVA ANCHE A PIETRA LIGURE L’ENIGMA DEL PATRIOTA

Fratelli d’Italia lancia anche a Pietra Ligure l’iniziativa “L’enigma del patriota”, proseguendo così la sua originale campagna estiva. Si tratta di un volantino con un lato tutto dedicato a tre giochi sul mondo della politica: l’enigma, un “Rebus” e “Trova le Parole della sinistra”.

“I volontari del partito distribuiranno l’ “Enigma del Patriota” anche a Pietra Ligure come in tutti i luoghi di villeggiatura della Penisola, ovviamente con particolare attenzione alle Regioni che andranno al voto il 20 e 21 settembre, – spiega Silvia Rozzi, presidente del Circolo territoriale Pietra Ligure Val Maremola e capogruppo FdI in consiglio comunale – dopo la raccolta firme #elezionisubito, ‘GovernoPd5stelleacasa’ e la campagna ecologista ‘Spiagge pulite’ e le ‘Infradito del Patriota’, le ciabatte che lasciano sulla sabbia come impronta la scritta ‘Fratelli d’italia’, abbiamo ideato un passatempo che farà divertire i cittadini giocando con ironia con i partiti che compongono la maggioranza di governo”.

L’appuntamento è per sabato 5 settembre, dalle 9 alle 13, in piazza San Nicolò a Pietra Ligure. Sarà occasione per iscritti e simpatizzanti di conoscere meglio i candidati savonesi scelti dal partito per le prossime elezioni regionali.

Le soluzioni degli enigmi si possono trovare al seguente link: www.fratelli-italia.it/enigmapatriota.

ore 18: incontro elettorale al Chiostro Ester Siccatdi ad Albenga via Martiri della libertà 1 con il capolista Lega nel collegio di Savona Stefano Mai ed Edoardo Rixi, deputato e segretario Lega Liguria

ore 19.30: inaugurazione point elettorale del capolista Lega nel collegio di Savona Stefano Mai ad Albenga (viale Martiri 12) alla presenza del deputato e segretario Lega Liguria Edoardo Rixi, del senatore e referente provinciale Lega Savona Paolo Ripamonti, delle deputate della Lega Sara Foscolo e Alessandra Locatelli, ex ministro alla Disabilità.