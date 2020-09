La giornata elettorale: la “nuova Valbormida” dei Verdi, a Loano nuovo circolo FdI, Grande Liguria presenta i candidati

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, martedì 1 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

DANILO BRUNO (Europa Verde Liguria): “Una nuova Valle Bormida è possibile”

“La destra ligure non si è accorta forse che in questi anni, mentre nella valle Bormida ligure si parla e solo si parla di bonifiche incompiute (ACNA) o non effettuate (diga di San Giuseppe) e di occupazione tristemente calante a pochi chilometri di distanza si è in presenza del riconoscimento come patrimonio dell’umanità dall’Unesco del Langhe, Monferrato, Roero.

Noi di Europa Verde Liguria, che da sempre siamo stati impegnati per la chiusura dell’ACNA contro il RESOL e per la nascita di un unico sistema economico, culturale e sociale delle Bormide, pensiamo che oggi vada ripresa una proposta fatta dalla Provincia di Savona con l’assessore Aicardi verde) nel 1997- 1998 ovvero mettere in rete tutte le realtà ambientali di pregio della Valle Bormida.

Si tratta del parco dell’Adelasia, delle aree Wilderness di Murialdo, della foresta demaniale di Cadibona, del Bric Tana, dell’area legata al Fungo di Piana Crixia, dell’oasi di Eocchetta di Cairo, della zona del rio Parasacco di Cengio. Queste aree potrebbero essere gestite da un unico Ente, diretta espressione degli enti locali, allo scopo di favorire la crescita sostenibile del territorio e soprattutto realizzare progetti associati per i piccoli comuni, favorendoanche il reinsediamento abitativo.

In tale sede si potrebbero pure affrontare le complesse bonifiche esistenti riportando magari l’ACNA all’originario progetto della nascita di un centro internazionale di formazione sulla materia e poi puntare alla valorizzazione dei castelli e degli importanti monumenti esistenti oltre alla nascita delle comunità del cibo. Si tratta di un progetto importante per chiudere con l’immagine di una valle inquinata e morente per aprire nuove prospettive di crescita ecologica e sostenibile”.

A LOANO IL NUOVO CIRCOLO DI FRATELLI D’ITALIA

Dopo la recente costituzione assembleare, il nuovo ”Circolo di Loano-Boissano Tricolore” di Fratelli d’Italia, voluto e organizzato dal neo presidente eletto Massimo Zarrillo, già responsabile provinciale per le politiche di sviluppo, dell’ambiente e dell’entroterra, ha conferito la vicepresidenza a Francesco Oliva, nominando segretaria Arianna Scaccini e tesoriere Roberto Manzo, mentre le relazioni con i media e la stampa sono state affidate a Grazia Noseda.

Il Circolo, che al suo debutto, ha visto la significativa presenza del coordinatore provinciale Claudio Cavallo e di Barbara De Stefani, candidata al consiglio della Regione Liguria, si propone come attivo laboratorio di idee, per dare risposte alle esigenze del vivere quotidiano, in una realtà in forte cambiamento economico, sociale e culturale.

PRESENTAZIONE LISTA “GRANDE LIGURIA”

Presso Villa Cambiaso, in via Torino 10 a Savona, alle ore 16:00 il giorno 2 settembre 2020,​ si terrà la presentazione della lista Grande Liguria insieme al candidato alla carica di Presidente Giacomo Chiappori.