La giornata elettorale: acqua pubblica, scuola, presentazioni e incontri pubblici

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

GIACOMO CHIAPPORI (GRANDE LIGURIA): “IL BALLETTO DELL’ACQUA”

Dopo l’ennesimo disastro idrico nel Ponente, che si somma a crisi economica, sanitaria da Covid e a quella delle ferrovie ed autostrade, ci tocca pure assistere al teatrino degli abbelinati.

C’è il pupazzo che urla e accusa tutti fingendo di dimenticarsi che da 20 anni è amministratore e non si è mai vista una sua azione concreta sull’acqua: un poveraccio.

Ci sono i burattini che fingono di risolvere i problemi, quando sono i principali affossatori dell’acqua pubblica nel Ponente: i soliti volponi che hanno remato per 10 anni contro l’acqua pubblica.

C’è la Regione che ha nominato dopo anni di inerzia un Commissario solo dopo essere stata diffidata legalmente. In mezzo il pubblico pagante che piglia solo mazzate.

Tanti cittadini incontrati per la strada dicono che se un utente non paga la bolletta dell’acqua gli viene staccata la fornitura, e allora se la fornitura non arriva, è corretto sospendere il pagamento delle bollette dell’acqua fino a quando non sarà sostituito integralmente il Roja bis, peraltro già pagato 2 volte in anni di bollette salatissime.

Il rischio di uno sciopero delle bollette è altissimo, mentre i pupazzi giocano. I pupazzi del teatrino abbiano almeno la compiacenza di starsene zitti.

EUROPA VERDE LIGURIA – DEMOS – CENTRO DEMOCRATICO: INCONTRO PUBBLICO CON DOMENICO FINIGUERRA

Il prossimo weekend Europa Verde Liguria -Demos-Centro Democratico organizzano due incontri stampa aperti al pubblico, che potrà interloquire con Domenico Finiguerra e gli altri esponenti politici presenti, allo scopo di ribadire le proprie posizioni per una conversione ecologica dell’economia e per lo stop al consumo del suolo, puntando ad un nuovo modello di crescita sostenibile che traguardi il recupero edilizio a cominciare dalla trasformazione a scopo sociale (socialhousing, cohousing,…), sociale abitativo, culturale, sanitario ed educativo dei molti immobili pubblici in abbandono e di presentare candidate e candidati locali.

Gli incontri sono previsti: venerdì 11 settembre, alle 17, presso il Monumento ai Caduti sul lungomare Matteotti di Vado Ligure; sabato 12 settembre, alle 11, presso i “Papi Neri”, in piazza del Popolo, a Rapallo.

DANILO BRUNO (EUROPA VERDE LIGURIA): “SILENZI E MISURE”

In queste ore, mentre alcuni comuni spostano autonomamente le date di inizio dell’anno scolastico , il Presidente pro Tempore della Regione Liguria, secondo notizie di stampa, avrebbe dapprima ribadito che l’anno scolastico inizierà lunedì 14 e che “siamo al picco (o a picco non abbiamo capito bene) dei contagi”.

Noi di Europa Verde Liguria non abbiamo capito da dove il Presidente pro tempore tragga le sue certezze ma, vista la disastrosa conduzione sanitaria della vicenda Covid-19 e lo stato ansimante della sanità ligure in generale, non ci sentiamo per niente tranquilli e sicuri.

A questo proposito noi siamo sempre in attesa di tre risposte dalla Destra Ligure: quali siano state le linee guida di ALISA per la gestione del fenomeno Covid-19 nelle RSA e nelle strutture per anziani; se esista una mappatura della situazione interna alle strutture predette; quale supporto sia stato dato ai sindaci in particolare per le residenze per anziani in generale.

Da maggio abbiamo fatto le normali procedure di accesso atti previste dalle legge ma nessuno ci ha risposto. Questa è la concezione della democrazia della destra ligure? Forse ci dovremo rivolgere pure noi all’Autorità Giudiziaria?

PRESENTAZIONE CANDIDATI “NOI PER SAVONA”

“Noi per Savona” presenterà i suoi candidati nella lista di Linea Condivisa – Sinistra per Sansa nel corso di un evento pubblico che si terrà venerdì 11 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, al Mercato Civico di Savona.

Insieme ai candidati Claudia Rossi e Giacomo Buscaglia saranno presenti Gianni Pastorino – attualmente capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale – e tutto il gruppo di Noi per Savona fortemente deciso a portare in Regione i temi sui quali da sempre s’impegna sul comprensorio savonese: ambiente, sanità, infrastrutture, lavoro.

Argomenti fondamentali che purtroppo, col tempo, si sono trasformati in gravi problemi per Savona e i suoi abitanti, ma che possono diventare opportunità se supportati da progetti adeguati e dalla reale volontà politica di portarli avanti.

“Dopo tre brevi interventi – di cinque minuti ciascuno – un aperitivo sarà l’occasione per discutere tutti insieme del futuro della nostra provincia e della nostra regione, che si trovano davanti a un bivio decisivo: gestire un declino o progettare un futuro sostenibile e più ricco di opportunità per i nostri giovani che, come dice Ferruccio Sansa, devono avere il diritto di andarsene ma anche il diritto di restare, se lo vogliono”.