La Finale Outdoor Region pronta ad ospitare la Bluegrass EWS

Finale Ligure è una delle migliori mete italiane per vivere un’esperienza outdoor completa e appagante. Per chi desidera organizzare al meglio la propria esperienza outdoor nel finalese, da vivere 365 giorni all’anno grazie al mite clima mediterraneo, sul nuovo portale del consorzio Finale Outdoor Region, rinnovato nella grafica e nei contenuti, è possibile trovare informazioni e consigli per orientarsi tra le tante attività (definite “passion“) all’aperto che si possono praticare, tra cui mountain–bike e eMtb, trekking, trail running, historical trekking, climbing e watersports.

Il nuovo portale, online dallo scorso 18 settembre, è interamente dedicato all’offerta outdoor di FOR, suddivisa per passion, appunto, e per “region“, ovvero i territori che dall’entroterra si spingono fino al mare partendo dal Finalese e i suoi altipiani spingendosi a nord nelle valli e foreste del Melogno e dell’alta Val Bormida, ma estendendosi anche ai litorali limitrofi del Pietrese e del Golfo dell’Isola.

Un mondo da esplorare, un comprensorio che conta centinaia di trail immersi in una vastissima varietà di ambienti e terreni, itinerari escursionistici vista mare o in alta quota, tra reperti storici e castelli che raccontano e testimoniano un pezzo di storia importante.

Sul sito www.finaleoutdoor.com si possono trovare percorsi bike, trekking e delle vie di arrampicata della Region, con informazioni tecniche, video e fotografie, oltre a contenuti live sullo stato attuale dei sentieri stessi, l’elenco degli operatori consorziati e la possibilità di prenotare direttamente online le attività.

Attraverso le mappe sempre aggiornate sarà facile orientarsi e avere sempre le informazioni aggiornate sullo stato dei percorsi.

Nella sezione Finale Stories sono invece raccolti articoli di operatori del territorio, sportivi e atleti che frequentano e raccontano il finalese: racconti da cui farsi ispirare per organizzare una vacanza in questa terra, immersi nella natura, in equilibrio tra adrenalina pura e paesaggi incantevoli.

Finale Outdoor Region è un consorzio per la promozione turistica e la tutela del territorio finalese, un’iniziativa privata condivisa dalle amministrazioni locali che opera attraverso una sinergia tra aziende, associazioni e professionisti nel settore del turismo outdoor. Gli elementi chiave del progetto sono tutelare, organizzare, valorizzare e promuovere il turismo e il brand Finale, con l’obiettivo di portarlo ad essere riconosciuti a livello internazionale come destinazione di riferimento in ambito outdoor.

Finale Outdoor Region sarà protagonista della Bluegrass EWS Finale Ligure nella giornata di sabato 26 settembre: un’occasione unica per atleti, team e media di esplorare e conoscere ancora meglio l’entroterra finalese, teatro delle competizioni, ma anche palcoscenico di sport e avventura outdoor.

La città di Finale Ligure ospita una tappa del campionato Enduro World Series dal 2013 e questo ha contribuito a far conoscere il Finalese e la sua straordinaria rete sentieristica in tutto il mondo.

Oggi infatti è una delle principali e più amate bike destination al mondo con turisti, atleti e aziende che raggiungono il territorio durante quasi tutto l’anno per fare turismo, allenarsi e testare materiali.

Quello alle porte si prospetta essere quindi un weekend di pura adrenalina, che vedrà sfidarsi i migliori rider e team nazionali ed internazionali. Dopo Pietra Ligure, gli atleti in gara per questa terza e ultima tappa del campionato (le tappe di solito sono otto ma quest’anno ben cinque sono state annullate) saranno circa 450 tra amatori e professionisti.

Il programma prevede le prove nella giornata di venerdì 25, mentre la gara si terrà sabato 26 e si svolgerà su quattro prove speciali.

