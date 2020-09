Proseguono a ritmo serrato gli eventi e le rassegne ideate dal noto ente di promozione sportiva che sta letteralmente facendo man bassa di consensi e complimenti.

Per quanto concerne il calcio giovanile si è svolto a Savona (finalmente la sede ideale dopo l’esodo forzato di questa estate) sul perfetto green di via delle Trincee, il secondo Torneo dell’Amicizia 2020, riservato quest’anno alla leva 2006. Nel segno della continuità (si voleva una festa di quelle come una volta, senza pressioni, senza ansie e con il “semplice”, obiettivo di divertirsi: e così è stato!) sabato pomeriggio (19 settembre) a partire dalle 16 ben sei gruppi spontanei misti (distribuiti in due gironi da tre) si sono misurati in un turno eliminatorio all’italiana (tempi unici da 20 minuti) in formula 6 contro 6.

La 2ª edizione del Torneo dell'Amicizia Libertas









Alla fine ha avuto la meglio la squadra A.C.Picchia (nella foto) che in finalissima si è imposta su Team Barazzo. Al terzo posto Marea Biancoblù che ha superato ai rigori il DAS Porto. Quinto l’Atletico Flinstones e sesto il Scarsenal.

Simpatica ed emozionante la cerimonia ufficiale di premiazione condotta dal dott. Felicino Vaniglia (direttore della kermesse) con la collaborazione del responsabile organizzativo della Open Sport Alessio Bisio. Premi speciali sono andati all’arbitro Pietro Danese, al giocatore più giovane Alban Imeraj (agosto 2007), al più bel gesto tecnico (il gol di tacco al volo di Luca Arado), al miglior difensore Valerio Perata, centrocampista Fabio Freccero, attaccante Federico Siri, ai due migliori portieri Tommaso Fornaro (eliminatorie) e Mattia Grenna (finali) ed infine al top player Simone Vermiglio.

Molto soddisfatte la presidentessa della Open signora Terry Distaso e la consulente dell’Asd avv. Daniela Giaccardi: “È filato tutto liscio ed abbiamo ricevuto unanimi consensi. Che piacere vedere i ragazzi divertirsi in serenità e soprattutto in sicurezza visto che abbiamo seguito nei minimi dettagli quanto previsto dai nuovi protocolli sanitari Covid 19”. Adesso sabato 26 si replica con tutte le altre categorie (2007-2013) dalle 9,30 alle 19,30: un’occasione da non perdere!