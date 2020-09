Savona. Ed eccoli qui, alla fine: i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, i migliori bar, le migliori pizzerie e le migliori gelaterie della provincia di Savona secondo i lettori di IVG. Oggi andiamo infatti ad annunciare i vincitori degli IVG Awards, l’iniziativa de Il Vostro Giornale che per tutta l’estate ha chiesto appunto ai lettori di scegliere, con il loro voto, le eccellenze commerciali del nostro territorio.

Dopo una agguerritissima prima fase (con 2155 nomination ricevute) sono passati alla fase finale 5 locali per ogni tipologia. E nella seconda fase, dal 18 al 30 agosto, in redazione sono arrivati in totale 2723 voti. In questi giorni li abbiamo sottoposti a un lungo lavoro di verifica: era infatti possibile votare una sola volta, selezionando per ogni categoria il proprio vincitore. In caso di votazioni multiple da parte dello stesso utente abbiamo deciso di considerare l’ultima inserita: in questo modo abbiamo reso possibile, per chi lo desiderava, “cambiare idea” inserendo una nuova votazione che ha invalidato la precedente.

Ecco i vincitori e la classifica finale per ogni categoria.

BAR e PUB – Il Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo (278) la spunta per poco su La Baracchetta di Savona (255). Seguono “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure (164), U Tanun du Café di Toirano (144) e lo Snake Bar di Roccavignale (97).

RISTORANTI – Vince il Pinolo Barz8 di Finale Ligure (304) davanti a Osteria Scotto di Savona (206), Boma di Varazze (189), La Staffa di Roccavignale (166) e Hostaria del Viale di Albenga (121).

STABILIMENTI BALNEARI – Bali Beach di Savona (300) vince il testa a testa con i Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito (268). Sul podio anche i Bagni Carla di Pietra Ligure (158), a seguire Bagni Torino di Savona (123) e Bagni Aurelia di Pietra Ligure (102).

GELATERIE – Dopo una prima fase da leone, in finale era in svantaggio. Ma con una clamorosa rimonta negli ultimi 3 giorni “U Magu” di Pietra Ligure (425) vince sorpassando Antico Borgo di Carcare (303). Seguono La Baracchetta di Savona (234), Olepetì di Alassio (200) e Il Borgo di Millesimo (68).

PIZZERIE – E’ un plebiscito quello per Da Nicola di Savona (397). Seguono a distanza Pizzeria Cuore di Savona (147), Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito (140) e il “pizzorante” La Ristoria di Ceriale (83).

Ai vincitori per ogni categoria IVG.it consegnerà il proprio “Award” nelle prossime settimane.