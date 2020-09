Isola Gallinara, il Governo esercita la prelazione: “La villa centro di ricerca per le indagini archeologiche marine”

Albenga. La direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e la direzione generale bilancio del ministero per i beni, le attività culturali ed il turismo hanno disposto l’esercizio della prelazione sulla villa padronale, parte dei diversi corpi di fabbrica posti in vendita sull’isola della Gallinara nel comune di Albenga. Lo rende noto lo stesso Mibact in una nota diramata nelle scorse ore.

L’acquisizione della villa al patrimonio dello Stato, come si legge nella relazione del segretariato regionale del MiBACT per la Liguria, consentirebbe di “restituire al pubblico godimento una parte dell’isola, che verrebbe destinata a sede espositiva e operativa degli istituti liguri del ministero in cui valorizzare le eccezionali valenze archeologiche, storico-artistiche e paesaggistiche che fanno dell’isola un unicum nel panorama nazionale”.

“Una più ampia fruibilità dell’isola potrà avvenire grazie al coinvolgimento del Museo archeologico navale di Albenga e dell’importante area archeologica subacquea. La villa si presta a divenire un primo centro di documentazione, come si legge ancora nella relazione, un centro di ricerca e base logistica per le future indagini archeologiche da effettuare sull’isola e nel mare circostante”.