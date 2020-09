Loano. Il suo 2020 era iniziato in maniera molto promettente. Quasi senza forzare, era stato capace di ottenere i record personali nella corsa sui 10 chilometri e nella mezza maratona, con un crono di 1 ora, 14 minuti e rotti fatto in assoluto controllo per mettere fieno in cascina in vista della stagione.

Poi, costretto a casa dallo stop forzato che ha coinvolto tutti, si è allenato sulla terrazza della sua abitazione, con la determinazione che lo contraddistingue e rappresenta il primo aspetto fondamentale del carattere di un campione. Seguito dal coach Paolo Zunino, il portacolori del Doria Nuoto Triathlon Loano, che nel podismo è tesserato Asd RunRivieraRun, non ha mai smesso di guardare avanti, nell’attesa di poter tornare all’agonismo.

Ivan Cappelli, sabato 5 settembre, è tornato alle fare partecipando all’IronMan 140.6 di Tallinn, in Estonia. L’atleta loanese si è superato, classificandosi terzo di categoria, quella che va dai 25 ai 34 anni di età, nella quale è appena entrato ed era praticamente il più giovane.

Ivan ha impiegato 56’30” a coprire i 3,86 chilometri di nuoto, quindi ha fatto i 180 chilometri in bici in 4 ore 56′ e 54″. Per finire, la straordinaria prestazione di corsa, con i 42,095 chilometri della Maratona fatti in 3 ore 14’12”. Un tempo complessivo di 9 ore 9 minuti e 32 secondi che gli è valso il 34° posto assoluto su 717 partecipanti.