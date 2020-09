Investimento mortale a Noli: l’ultimo saluto a Salvatore Lampitelli

Noli. Si terranno oggi, alle ore 15.00, nella cattedrale di Noli, i funerali di Salvatore Lampitelli, l’anziano di 82 anni deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato investito da un furgone sulla passeggiata nolese venerdì scorso.

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato il nulla osta del magistrato per la restituzione della salma ai familiari: non ci sarà l’autopsia, in quanto chiare le cause della morte riconducibili ai diversi traumi riportati dall’82enne.

Al termine della cerimonia funebre la salma sarà tumulata nel cimitero di Noli.

Proseguono, intanto, le indagini sull’investimento mortale con un fascicolo aperto dalla Procura savonese per omicidio stradale colposo. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, il conducente del furgone, intorno alle 8.00 di venerdì mattina, era impegnato nelle operazioni di scarico della merce ai bagni marini di Noli, ma la zona della passeggiata è interdetta al transito.

L’autista, dopo aver completato lo scarico, una volta al volante del mezzo, con una repentina retromarcia avrebbe travolto l’anziano che stava passeggiando come tutte le mattine, trascinandolo anche per diversi metri.

Fatali i traumi riportati da Salvatore Lampitelli, che non ce l’ha fatta nonostante le cure dello staff medico del nosocomio pietrese: il quadro clinico era troppo compromesso.

Al vaglio degli organi inquirenti il filmato della telecamera di sorveglianza dei Bagni Vittoria, che avrebbero ripreso tutta la scena, chiarendo l’esatta dinamica dei fatti, in una porzione di litorale, tra altro, pericolosa e caratterizzata da una strettoia.

I familiari hanno incaricato l’avvocato Franco Aglietto di seguire la vicenda giudiziaria: “Una morte assurda, vogliamo giustizia…” hanno ribadito.

Salvatore Lampitelli lascia tre figli e quattro nipoti.