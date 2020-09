Cairo Montenotte. I consiglieri di minoranza di Cairo Democratica hanno deciso di presentare alla maggioranza del sindaco Paolo Lambertini un’interrogazione urgente per approfondire “il​ grave episodio di razzismo ai danni di una ragazza cairese di origine pakistana, durante il comizio di Matteo Salvini in via Roma a Cairo”.

“Vorremmo che il sindaco​ Lambertini e il suo vice Speranza, presente al comizio, chiedessero all’agente di polizia municipale intervenuta​ sul posto che ha scortato a casa la ragazza di relazionare gli uffici sull’accaduto,per assumere i provvedimenti del caso e segnalare, eventualmente, il fatto all’autorità giudiziaria”.

“Ci aspettiamo, e lo chiederemo, che il sindaco esprima a nome di tutta la comunità cairese solidarietà e vicinanza alla ragazza vittima degli insulti e alla sua famiglia. La nostra città condanna ogni forma di discriminazione”.