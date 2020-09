Infrastrutture, Valeria Grippo (FI): “Situazione drammatica. I liguri si aspettano e meritano di più”

Liguria. “In Liguria la situazione è drammatica”. È questo il pensiero di Valeria Grippo, 49 anni, candidata tra le fila di Forza Italia alle prossime elezioni Regionali 2020, in tema di infrastrutture.

“In primis per quanto riguarda le autostrade e attribuisco buona parte delle colpe al Governo, che ha deciso di eseguire lavori e allestire cantieri nel periodo estivo, di certo il momento più sbagliato”, ha esordito.

“Ma in Liguria, purtroppo, – ha proseguito, – tutte le infrastrutture risultano carenti: ci sono strade malmesse e franose. Raggiungere alcuni luoghi è estremamente difficili per non dire impossibile, talvolta anche per la carenza di cartellonistica adeguata. La viabilità ligure è un settore che va migliorato senza ombra di dubbio”.

Tra le opere che ha in mente Grippo non mancano certo l’Albenga-Carcare-Predosa e il completamento dell’Aurelia Bis a Savona, ma non solo: “Punterò su entrambe. Ma candidandomi per la Regione avrò di certo a cuore gli interessi dell’intera provincia di Savona, senza distinzioni”.

Infine, ferrovie e autostrade: “Anche sul tema ferroviario c’è molto da lavorare. Idem per quanto riguarda gli aeroporti: lo scalo di Genova, ad esempio, è piccolo e ha pochissime tratte, è molto limitato. Ma Genova è una città grande, bella e sontuosa e merita di più. Tutti i liguri, a dire il vero, si aspettano e meritano qualcosa di più efficace per muoversi con maggiore facilità”, ha concluso Grippo.