Incontri gratuiti su Costituzione e Novecento, l’offerta ai docenti del Centro Studi “Costituzione e Democrazia” di Finale

AI DIRIGENTI e ai DOCENTI,

Il Centro Studi “Costituzione e Democrazia” di Finale Ligure, in coerenza con la sua collaborazione degli scorsi anni con le scuole, offre la sua disponibilità per incontri a classi intere, a piccoli gruppi, in spazi dentro o fuori la scuola, su tematiche inerenti all’educazione alla cittadinanza, con particolare riguardo ai principi della nostra Costituzione e alla memoria storica del Novecento (guerre mondiali, dittature, resistenze, Shoah, foibe ecc.).

Ricordiamo che la nostra collaborazione è a titolo assolutamente gratuito e si svolge nel rispetto delle esigenze dei docenti.

Per ulteriori informazioni e per eventuali accordi, potete contattarci al nostro indirizzo mail o al numero 3383012236 (Luigi).

In attesa di vostro riscontro, cordiali saluti,

il coordinatore Luigi Vassallo