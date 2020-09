Incidente mortale sull’A10: centauro contro un furgone, deceduto

Spotorno. Incidente mortale intorno alle 13 e 15 di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra un furgone ed una moto: il centauro ha impattato contro il mezzo ed è poi finito a terra lungo la carreggiata dopo il violento urto.

Il sinistro si è verificato all’interno della galleria “Orco”.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure, della Croce Bianca di Spotorno, del 118 e dei vigili del fuoco, oltre ad una pattuglia della polizia stradale.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate per i gravi traumi e ferite riportate nell’incidente: per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario presente. Era stato allertato anche l’elicottero Grifo per un trasporto d’urgenza in ospedale.

Al momento, a seguito del sinistro autostradale, il tratto di A10 è chiuso alla viabilità: si consiglia l’uscita a Finale Ligure.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del fatale incidente.

Aggiornamenti in corso