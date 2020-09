Incidente mortale in A10, nella parrocchia di Bardino Vecchio il funerale di Giorgio Cesio

Tovo San Giacomo. Si terrà mercoledì 16 settembre alle 10 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Bardino Vecchio il funerale di Giorgio Cesio, il 58enne di Tovo San Giacomo deceduto sabato scorso in un tragico incidente stradale avvenuto sulla A10.

Il sinistro si è verificato in A10, all’interno della galleria “Orco” ma, nonostante soccorsi tempestivi, purtroppo, per Cesio non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto appreso, un furgone ha tamponato lo scooter a bordo del quale viaggiava Cesio: il mezzo a due ruote si è impennato ed è finito sul lunotto anteriore del furgone, con lo scooterista che è rimasto incastratro tra i due mezzi, finendo per essere trascinato lungo la carreggiata per almeno un centinaio di metri.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure, della Croce Bianca di Spotorno, del 118 e dei vigili del fuoco, oltre ad una pattuglia della polizia stradale.

Le condizioni di Giorgio Cesio sono apparse subito disperate per i gravi traumi e ferite riportate nell’incidente: per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario presente.

Scooter e furgone sono stati posti sotto sequestro. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta.

Cesio lascia la moglie Bruna, la suocera, i cognati, le cognate, gli zii, le zie, i cugini e i parenti.