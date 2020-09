Spotorno. Aggiornamento ore 12.46. Il tratto di autostrada A10 tra Spotorno e Savona è stata riaperta ad un corsia di marcia e a breve dovrebbe essere ripristinata la normale circolazione viaria e far così defluire il traffico provocato dall’incidente, con oltre 5 km di coda.

– Incidente stradale questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 11 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento. Il conducente della vettura è rimasto ferito e in questo momento sono in corso i soccorsi.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Spotorno e il 118. Stando alle prime informazioni il guidatore dell’auto non ha riportato gravi traumi o ferite: per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona

Il tratto di A10 risulta al momento chiuso alla viabilità, con conseguenti code e disagi: si consiglia l’uscita al casello di Spotorno o Finale Ligure. La colonna di auto e mezzi ha già raggiunto i 5 km.

Una volta ultimati i soccorsi si dovrà procedere alla rimozione dei mezzi incidentanti e alle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata coinvolta dal sinistro autostradale per un ripristino della circolazione viaria.