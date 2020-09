Incidente alle Manie a Finale, giovane in moto finisce schiacchiato sotto una macchina

Finale Ligure. Incidente stradale, intorno alle 12.45, in località Manie, a Finale Ligure, nei pressi dell’Osteria del Bosco.

Stando a quanto riferito, per cause ancora da accertare, dopo un violento scontro tra i due mezzi, un giovane in sella alla sua moto sarebbe finito letteralmente schiacciato sotto un auto.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento della croce bianca di Finale e dell’automedica del 118. Sul posto, anche l’elicoccorso Grifo, partito da Villanova d’Albenga.

Il ragazzo ferito, stando alle informazioni ricevute, sarebbe rimasto cosciente ma, in seguito ai gravi traumi riportati, è stato poi trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.