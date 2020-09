Incidente a Dego: stazionarie le condizioni del motociclista savonese

Dego. Restano stazionarie le condizioni di Livio Lucia, il 47enne savonese rimasto gravemente ferito dopo il violento impatto con la sua moto Honda avvenuto a Dego, in via Colletto, proprio all’altezza della vetreria Verralia (di cui Lucia è dipendente), in direzione Cairo Montenotte.

Il centauro era appena uscito dal posto di lavoro quando ha perso il controllo della sua moto all’altezza di una curva, andando ad impattare contro la massicciata a bordo strada, finendo poi a terra sulla carreggiata.

L’uomo è ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero: il 47enne era stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Dego e dal 118, oltre che dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Resta in coma farmacologico, in pericolo di vita, con prognosi riservata, sotto stretta osservazione medica in attesa di una evoluzione del quadro clinico: l’uomo ha riportato un grave trauma cranico a seguito dell’urto, oltre a fratture alle gambe e al torace.

Stando ai primi rilievi e accertamenti sulla dinamica del sinistro pare che il motociclista, forse per la velocità eccessiva, abbia perso il controllo della moto mentre era intento ad evitare qualcosa o qualcuno comparso improvvisamente sulla strada, dove, infatti, sono stati rilevati i segni di una brusca frenata. Non sono stati coinvolti altri veicoli e viene escluso un possibile malore.

I carabinieri stanno ancora ultimando i riscontri investigativi sull’incidente stradale.