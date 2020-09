Incidente a Dego: sempre molto gravi le condizioni del motociclista savonese

Dego. Restano molto gravi le condizioni di Livio Lucia, il 47enne savonese rimasto ferito dopo il violento impatto con la sua moto Honda avvenuto alle 15 e 0 di ieri pomeriggio a Dego, in via Colletto, proprio all’altezza della Verralia, in direzione Cairo Montenotte.

Il centauro ha perso il controllo della sua moto all’altezza di una curva, andando ad impattare contro la massicciata a bordo strada, finendo poi a terra sulla carreggiata.

L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova, dove è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero: è in coma farmacologico, in pericolo di vita, con prognosi riservata.

Secondo quanto appreso dallo staff medico ha riportato un grave trauma cranico a seguito dell’urto, oltre a fratture alle gambe e al torace: dovrà essere sottoposto ad un grave intervento chirurgico, in relazione all’evoluzione del quadro clinico del paziente.

Il 47enne è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Dego e dal 118, oltre che dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Stando ai primi rilievi e accertamenti sulla dinamica del sinistro pare che il motociclista, forse per la velocità eccessiva, abbia perso il controllo della moto: sono stati rilevati i segni di una brusca frenata, non sono stati coinvolti altri veicoli e viene escluso un possibile malore.

Tuttavia, i militari stanno ultimando i riscontri investigativi sull’incidente stradale, nonostante le cause del sinistro siano abbastanza chiare: la moto non è stata posta sotto sequestro.