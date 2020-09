Caduta con la bici, due giovani feriti: uno in codice rosso [AGG]

Cairo Montenotte. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a San Giuseppe di Cairo Montenotte, lungo corso Marconi.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, pare che si sia verificata la caduta di due giovani su una bici, per cause da appurare. Ad avere la peggio è stato un 20enne: ferita anche una ragazza di 14 anni che era con lui.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Cairo Montenotte e dei militi della Croce Bianca di Altare, oltre al personale del 118: il 20enne ha riportato un trauma cranico ed altre ferite sul resto del corpo, per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

La 14enne sarà trasportata in ospedale in codice giallo.

La brutta caduta è accaduta poco dopo le 16 e 30.

Sul luogo stanno ancora operando le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e la caduta della bici con in sella i due giovani feriti, se avvenuta per motivi accidentali di varia natura, oppure se a seguito dell’urto con un altro mezzo coinvolto nell’incidente.