Provincia. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre in occasione della giornata del Dono Day – “La Mela di AISM” (iniziativa che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica) in più di 40 piazze del savonese sarà possibile acquistare il sacchetto di gustose mele rosse, verdi e gialle, per la lotta alla sclerosi multipla.

È già possibile prenotare il sacchetto da 1,8 kg di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro attraverso il sito www.aism.it/mela oppure chiamando la sezione provinciale AISM di Savona al numero 019 809495.

I volontari saranno presenti nelle piazze di: Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bergeggi, Bardino Nuovo, Bardino Vecchio, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Erli, Finale Ligure, Finalborgo, Giustenice, Loano, Magliolo, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Onzo, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Valleggia, Varazze, Villanova d’Albenga, Zuccarello.

L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi di AISM andrà a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva, e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte tra i 20 e 40 anni.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.