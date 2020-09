Imperia, 5 reti in amichevole ad Alassio: doppietta per il rientrante Donaggio

Alassio. Nella serata di ieri, giovedì 10 settembre, l’Imperia, formazione di Serie D, si è recata presso lo stadio Ferrando per affrontare una partita amichevole con i padroni di casa della Baia Alassio, squadra di Prima Categoria.

I nerazzurri chiudono subito la partita nella prima frazione di gara quando l’allenatore dell’Imperia, Alessandro Lupo, schiera la formazione titolare tra cui anche il rientrante Luca Donaggio alle prese con un piccolo fastidio fisico ormai superato. Nel secondo tempo invece spazio a tutti i giovani under.

Il match si conclude con il risultato di 5 a 1 per l’Imperia. Per gli ospiti a segno Donaggio con una doppietta, Gnecchi, Capra e l’ultima rete nerazzurra è del difensore centrale Alessio De Bode.

L’undici titolare dell’Imperia: Dani, Minasso, Scannapieco, Sancinito, De Bode, Virga, Capra, Giglio, Donaggio, Gnecchi, Cassata.

“Rientro in campo dopo tanto tempo – ha commentato Luca Donaggio – e sono molto contento perché giocare comunque aiuta, indipendentemente da chi sia l’avversario. Queste partite servono più che altro per staccare la testa dagli allenamenti e aiutano a mettere minuti importanti nelle gambe. Sono contento per i due gol perché quando manchi tanto dal campo rientrare e segnare fa sempre piacere. La squadra l’ho vista bene, stiamo giocando sempre con lo stesso modulo ma dalla prossima settimana inizieremo a provare qualcosa di alternativo al nostro modulo di gioco”.