Il Varazze prende il giovane attaccante Luca Iardella, per la Baia Alassio c’è Andrey Diaconu

Varazze. Ancora un colpo di mercato per il Varazze Don Bosco, che si sta preparando al meglio in vista del campionato di Eccellenza.

Mister Gianni Berogno potrà contare su Luca Iardella. Attaccante, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella. Nella stagione 2018/2019 ha giocato nella Berretti della Lucchese; lo scorso anno era in Eccellenza al Rapallo Rivarolese.

Maurizio Damonte, direttore tecnico del Varazze Don Bosco, commenta: “Il ragazzo si è unito con noi in gruppo dall’inizio, quindi ha fatto tutta la preparazione. L’anno scorso ha avuto due infortuni gravi perché ha avuto due strappi, uno dietro l’altro, che hanno compromesso tutta la sua stagione. Quest’anno è arrivato ancora mezzo convalescente, stava finendo il percorso di recupero. Ora sta bene; è un ragazzo che a noi servirà tantissimo, un attaccante molto mobile e che sa giocare, tecnico, può far gol, può far l’assist, fa giocare la squadra: è abbastanza completo. Un ragazzo su cui sicuramente punteremo e siamo ben contenti di averlo tesserato”.

In Prima Categoria la Baia Alassio ha tesserato Andrey Diaconu, difensore classe 2000 che ha giocato nelle giovanili dell’Albenga e nelle ultime stagioni militava nell’Alassio FC.

Cambia squadra Giacomo Prudente (nella foto), difensore centrale classe 1988. Cresciuto nel Ceriale, ha poi giocato per cinque stagioni nel Pontelungo, facendo ritorno nella società cerialese un anno fa. Ad inizio luglio avevamo annunciato il suo arrivo al Soccer Borghetto, che ora lo ha ceduto in prestito al Vadino, squadra di Seconda Categoria.