Il prefetto vieta la presenza di pubblico: Coppa Italia di pallanuoto a porte chiuse

Savona. A seguito della riunione svoltasi ieri in Prefettura a Savona per l’emergenza Covid-19, il prefetto ha disposto che tutte le competizioni sportive in programma a Savona e provincia si disputino a porte chiuse, quindi senza la presenza del pubblico, fino a nuovo ordine.

Pertanto, in osservanza di tale disposizione, la Rari Nantes Savona comunica che tutte le partite valevoli per la seconda fase di Coppa Italia in programma domani, venerdì 25 settembre, e sabato 26 settembre nella piscina Zanelli di Savona si svolgeranno senza la presenza del pubblico.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social della Rari Nantes Savona.

Di seguito il calendario del girone E.

1ª giornata – venerdì 25 settembre

10,00 CC Ortigia-Roma Nuoto

11,45 RN Savona-Pro Recco

2ª giornata – venerdì 25 settembre

18,00 Pro Recco-Roma Nuoto

19,30 CC Ortigia-RN Savona

3ª giornata – sabato 26 settembre

10,00 RN Savona-Roma Nuoto

11,30 CC Ortigia-Pro Recco