Il mostro è mio figlio

E’ grande la paura di scoprire che il mostro sei tu.

Che non è bastato l’amore

Che non sono bastate le filippiche sul rispetto.

Che tutte le favole che ho inventato per te, abbracciati in un letto, non siano bastate a insegnarti la cura del prossimo.

E che ogni volta che avrei voluto girarti una sberla e ho trattenuto la mano, tu abbia capito che la violenza non è mai la strada.

E’ grande la paura di rispondere al telefono una notte , e scoprire che il mostro sei tu.

Che i videogiochi dove da mesi infili la testa ti hanno scollegato dalla realtà.

Che il mondo ti stia insegnando molto più di quello che ti ho insegnato io

In una scuola di discriminazione, cattiveria, prevaricazione.

Che tu non abbia capito che l’altro sei tu. E che se fai male all’altro, uccidi te stesso.

Che le tue mani hanno avuto la presunzione di uccidere, malmenare e la tua bocca di offendere, ferire, deridere.

E’ grande la paura di scoprire che il mostro sei tu.

Che il bambino biondo che si addormenta di nascosto accucciato accanto a sua sorella, sta diventando un uomo che schiaccia le donne. Le spappola. Le umilia.

Che se ti vedessi in giro non ti riconoscerei, fagocitato dal branco, esaltato dalla potenza del gruppo, nascosto, totalmente annullato dall’essere identico alla massa.

E’ grande la paura di scoprire che il mostro sei tu.

Di alzare il telefono e dover correre a difenderti. E non sapere come.

Scoprirti crudele, efferato, malvagio.

E’ grande la paura di scoprire che il mostro sei tu.

E che lascio al mondo una eredità di vuoto, razzismo, dolore.

E’ grande la paura che il mostro sia mio figlio.

Quel figlio che ogni volta che lasci andare solo per il mondo speri che torni più ricco e più cresciuto, ma che quel mondo potrebbe distruggerlo.

E’ grande la paura di scoprire che il mostro sei tu.

E anche se so che non lo sei, ne mai lo sarai, io la paura me la tengo.

Me la tengo stretta.

