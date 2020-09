Era un martedì il 20 settembre 1519 quando l’esploratore portoghese Ferdinando Magellano iniziò il suo intrepido viaggio attorno al mondo. Mezzo millennio dopo anche noi “esploratori” liguri possiamo imbarcarci nel nostro piccolo in un viaggio intorno alla amata provincia savonese per andare alla scoperta della vastità di eventi che la costellano da parte a parte e scegliere di partecipare ai migliori di questa domenica.

A due passi dal suggestivo porto turistico e di fronte allo skyline del centro storico di Savona potremo dedicarci ad una fantastica giornata di shopping all’aperto con il Mercato Riviera delle Palme. La straordinaria capacità di rinnovarsi, senza essere mai uguale a se stesso, è la forza del grande “bazar”. Per questo troveremo nuovi banchi di eccellenze, tipicità e prodotti caratteristici sia nell’artigianato sia nell’alimentare e naturalmente i banchi classici, tanto amati dalla clientela, che hanno fatto diventare negli anni il Mercato Riviera delle Palme una certezza.

Il Comune di Laigueglia organizza “San MaTè – Da u-mò e da-a tera”, l’annuale Fiera delle Tradizioni di San Matteo, giunta alla trentottesima edizione. Diversi artigiani in quasi cento stand esporranno nelle piazzette del centro storico oggetti di ogni genere: ceramiche, vetri artistici, filigrana, legni lavorati, prodotti enogastronomici genuini della campagna, pietre dure lavorate.

Loano ospita la Final Four che assegnerà lo scudetto della Serie A Femminile Volo. A fronteggiarsi sui campi all’aperto saranno l’UB Dilettantistica Borgonese (Torino), l’AS Forti-Sani (Cuneo), l’ASD Bocciofila Buttrio (Udine) e l’ASD Saranese (Treviso). Premieranno i vincitori Roberto Favre, presidente della Federazione Europea di Bocce, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. La manifestazione è organizzata dall’ASD Società Bocciofila La Loanese.

Ultime ore alla galleria Artender di Alassio per la mostra personale di Danilo Viviani “Light leaves”, a cura della critica d’arte Francesca Bogliolo. Il tema pittorico delle foglie, fondendo oggetti materiali e pittura, crea un impatto visivo che, trascendendo l’oggetto in sé, si fa espressione e simbolo: espressione di un sentimento universale di caoticità e simbolo di un tempo vissuto (le foglie vive), perduto (le foglie cadute) e infine recuperato in una più alta dimensione, quella dell’arte.

Il Comune di Calice Ligure presenta al pubblico i suoi nuovi sentieri: tre percorsi tematici intorno al centro del paese. Tutti i percorsi partono da piazza Cesio presso la bacheca informativa e percorrono la Via del Beo, lungo un canale irriguo storico. La Via del Beo è resa integralmente fruibile da persone non vedenti o ipovedenti mediante segnaletica dedicata e protezioni. L’amministrazione civica ha potuto realizzare questo progetto grazie ai fondi stanziati con il bando regionale riservato ai Comuni aderenti al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, dedicati a questo tipo di opere.