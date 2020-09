Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979 per valorizzare un settore che contribuisce in maniera vitale allo sviluppo internazionale. Più di altri noi savonesi dovremmo sapere quant’è importante dare impulso al turismo! Una delle maniere migliori per farlo è prendere parte attiva ai tantissimi eventi sparsi su tutta la provincia e che, soprattutto in questa prima domenica di autunno, sono così abbondanti da essere un consistente “tesoretto” di cui godere alla massima potenza.

Il Mercato Riviera delle Palme torna a fare tappa in Val Bormida: Carcare ospita infatti di nuovo i banchi per una fantastica giornata di shopping all’aperto. La caratteristica del mercato sta nella sua straordinaria capacità di rinnovarsi, senza essere mai uguale a se stesso: per questo troveremo sempre nuovi banchi di eccellenze e prodotti tipici. Naturalmente ad affiancare queste novità ci sono i banchi classici che hanno fatto diventare negli anni il mercato una certezza per goderci al meglio l’autunno.

Un nuovo concept ispirato alla mitica gara Otillo in Svezia: si presenta così EpicBlue SwimRun. La gara principale denominata EpicBlue Long Endurance si snoda un percorso trail veloce e mozzafiato di corsa su sterrato e strada e di nuoto tra le iconiche Finale Ligure e Noli e ritorno. Ci sarà inoltre la Short Experience per chi desidera un’esperienza meno intensa.

A Vado Ligure si fa festa con la sagra “Non Solo Polenta”. Domenica l’apertura sarà sia a pranzo sia a cena. La prenotazione è obbligatoria per via telefonica (anche tramite Whatsapp) e sarà privilegiato l’asporto anche di bevande. Saranno disponibili ampi posti al coperto.

Continua con successo a Savona il Festival Pianistico Internazionale nell’ambito dei “Concerti d’Autunno” per Accelerando Arts & Music Festival, organizzato dall’Associazione Musicale Dioniso con la direzione artistica di Cinzia Bartoli. Il 27 settembre sarà la volta del pianista Valerio Premuroso con brani di Achille-Claude Debussy, Ottorino Respighi e Aleksandr Nikolaevič Skrjabin.

Ad Albisola Superiore i volontari della Protezione Civile e del Gruppo Cinofilo I Lupi presenteranno le proprie attività, i mezzi e le attrezzature. Sarà un’occasione per conoscere più da vicino due importanti associazioni di volontariato, sempre presenti in tutte le situazioni di emergenza e che operano per la difesa e valorizzazione del territorio. Il pomeriggio sarà arricchito da iniziative per i bambini, come la caccia al tesoro “Rischi naturali: gioca e conosci!”. Inoltre ci sarà l’iniziativa “Arriviamo a piedi al Parco!”, escursione sul sentiero Castellaro – Pace, e una merenda con focaccine e frittelle di mele.