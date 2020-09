Il Gruppo Anmi di Varazze rende omaggio ai suoi soci fondatori

Varazze. Il Direttivo del Gruppo Anmi di Varazze, da tempo aveva deciso di gratificare quei Marinai che fin dal lontano 1985, anno di fondazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Varazze – Gruppo S.T.V. Medaglia d’Argento Michelangelo Corosu, hanno sempre partecipato alle attività in programma e, sostenendolo con la loro attiva presenza, gli hanno consentito di giungere fino ad oggi con lo stesso entusiasmo e determinazione.

“Sono circa 20 i soci della prima ora, tuttora attivi e di esempio ai nuovi tesserati, – spiega il presidente Dario Gatti – che meritano di essere premiati e ai quali va riconosciuto il merito di avere permesso al Gruppo di porsi, specialmente nei confronti dell’amministrazione comunale, della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera e dell’intera Comunità, quale interlocutore affidabile e sempre disponibile”.

“L’occasione sarà domenica 27 settembre, ad un convivio super distanziato e protetto, – aggiunge e conclude il presidente Gatti, – dove saranno consegnati gli Attestati di Benemerenza inviateci da Roma. Buon vento a tutti”.

“Un riconoscimento a chi, credendo nella validità di un progetto utile a se stessi e di sicuro valore etico e socio aggregativo per l’intera Comunità, ha collaborato e si è costantemente impegnato per il successo dell’iniziativa, affinché possa essere di esempio per le nuove generazioni”, hanno aggiunto dal Direttivo del Gruppo Anmi di Varazze.