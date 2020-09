Il colonnello Salvatore Salvo è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Savona

Savona. Si è tenuto, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, il passaggio di consegne tra il Colonnello Salvatore Salvo ed il Colonnello Giovanni Palma.

Il Col. Giovanni Palma, dopo quattro anni di comando, lascia la città per un diverso incarico presso il Comando Generale del Corpo.

Il Col. Salvatore Salvo, 49 anni, sposato con due figli, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico finanziaria, proviene da Napoli, dove rivestiva la carica di comandante del I Gruppo. Ha frequentato il corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ed ha ricoperto incarichi operativi anche in Friuli Venezia Giulia e Calabria e di staff nel Lazio, maturando importanti esperienze in materia di antiriciclaggio, polizia tributaria e doganale, nonché tutela della spesa pubblica.

Il nuovo Comandante Provinciale ha assicurato la prosecuzione del lavoro finora svolto dalle Fiamme Gialle savonesi e la massima collaborazione con tutti gli interlocutori istituzionali.