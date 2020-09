Il Ceriale promuove Simone Perrier in prima squadra, Rexhep Spahiu passa al Mallare

Ceriale. È pronto al grande balzo anche Simone Perrier, attaccante classe 2002 proveniente dalla Juniores Eccellenza del Ceriale: è stato inserito nella rosa della prima squadra, che prenderà parte al campionato di Promozione.

Simone incomincia a tirare i primi calci ad un pallone con la San Filippo Neri; nel 2015 approda a Ceriale sotto la guida di mister Minutoli e affronta tutti gli step del settore giovanile fino alla Juniores Eccellenza. Nel corso degli anni cambia diversi ruoli passando dal centrocampo all’attacco, ma è mister Oddone che ha l’intuizione di utilizzarlo come punta centrale ed i risultati sono notevoli: sei reti personali in pochissime partite prima che un brutto infortunio alla caviglia gli desse lo stop forzato al campionato ancora prima del Covid.

Perrier lo scorso anno ha dimostrato di avere non solo una prestanza fisica adatta per lottare anche con i più grandi, ma anche la testardaggine di andare su ogni pallone e di non mollare un centimetro. Inoltre, l’attaccamento alla maglia che lo ha portato ad essere sempre presente seppur con le stampelle a tutte le partite dei suoi compagni e della prima squadra.

“Sono felice e orgoglioso per questa nuova avventura, mi sto riprendendo velocemente dall’operazione e da altri piccoli fastidi ad essa collegati. Da questa annata mi aspetto di guadagnarmi un posto, non pretendo di essere subito un titolare ma lottare per avere il mio spazio e riuscirci” dichiara Simone, che conclude con una promessa: “Al primo gol con la prima squadra i miei capelli diventeranno blu…”.

Una novità di mercato in Prima Categoria. Nella stagione 2020/2021 Rexhep Spahiu giocherà con il Mallare. Centrocampista, classe 1995, in passato ha militato a lungo nel Plodio; nella scorsa stagione era in forza all’Altarese.