Il Barone Rampante ha ripreso le attività: aperte le iscrizioni ai corsi

Borgio Verezzi. La Compagnia del Barone Rampante lo scorso fine settimana con il Seminario di Costruzione del personaggio e analisi del testo a cura di Alessia Pellegrino (attrice di teatro e di cinema) ha ripreso i corsi iniziati prima del lockdown. Per rispettare il giusto distanziamento le attività con un numero alto di iscritti, grazie anche alla collaborazione con la ISO Theatre, si tengono presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi.

Da gennaio verranno poi attivati tanti nuovi corsi che saranno presentati a fine dicembre, primo fra tutti un Seminario sulla “Bisbetica Domata” di Shakespeare per soli ragazzi, tenuto dall’attrice Elena Gigliotti.

Qui di seguito i prossimi corsi e le date:

2/3/4/17/18 ottobre 2020

per ragazzi (dai 14 ai 25 anni )

HAMLET

Studio su AMLETO a cura di Carlo Orlando ed Eva Cambiale (Teatro Stabile di Genova)

3/10/17/31 ottobre 2020

Corso intensivo base di Fotografia

per ragazzi e adulti

4 incontri di due ore ciascuno

14.30/16.30

A cura di Emilio Rescigno e Emanuele Zuffo

9 novembre 14 dicembre 2020

Corso di Dizione e Lettura interpretata Per ragazzi e adulti (particolarmente consigliato ai docenti di Lettere/ riconosciuto dal MIUR come Formazione /possibilità di pagare con la Carta Docenti) a cura di Eva Cambiale (Teatro Stabile di Genova)

6 incontri di due ore ciascuno

ore 16.30/18.30

Il lunedì

Prova aperta

Da ottobre 2020 a maggio 2021

Laboratori teatrali under 14 per bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni)

Un pomeriggio alla settimana per 28 settimane

PICCOLI ATTORI IN SCENAa cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

Info e iscrizioni :

348/8978694

c.ilbaronerampante@libero.it

www.compagniabaronerampante.it

Segreteria: Via Municipio 3 Borgio Verezzi

aperta il venerdì dalle 16 alle 19 dall’11 settembre