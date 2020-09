Identità digitale, anche a Savona boom di richieste per lo Spid

Savona. Boom di richiesta d’identità digitali nella provincia di Savona, dove oltre 26 mila cittadini hanno attivato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Lo si evince dai dati divulgati da Poste Italiane che evidenziano come il mese di luglio sia stato il più prolifico con 2357 attivazioni nel savonese e oltre 1 milione a livello nazionale.

Ad influire sull’aumento anche il Covid-19, lo SPID, infatti, è nato con lo scopo di agevolare i cittadini e le imprese nell’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che permettono l’accesso a tutti i servizi pubblici online riducendo così notevolmente i tempi burocratici e snellendo anche la gestione.

Numeri che si prospetta aumenteranno nei prossimi mesi: “Le previsioni per il futuro sono di continua crescita, perché, in coerenza con le indicazioni del Decreto Semplificazioni, aumentano le amministrazioni che si stanno attivando per il passaggio a SPID” spiegano da Poste Italiane, uno dei tanti Identity Provider da cui è possibile ottenere l’identità digitale.