Pietra Ligure. Una stagione molto più breve del consueto, compressa dall’emergenza sanitaria. Di conseguenza, particolarmente intensa.

I fratelli Canepa hanno gareggiato anche questa settimana. Mercoledì 9 settembre, i due ciclisti della Garlaschese erano al via del Gran Premio San Luigi a Sona, in provincia di Verona. L’edizione numero 57 della corsa ciclistica per Elite e Under 23 prevedeva un tragitto di 120 chilometri.

Lungo il tracciato sia Leonardo sia Francesco hanno condotto la corsa all’attacco, nell’intento di riuscire a portare a casa una vittoria.

La corsa in terra veneta è stata vinta da Marco Murgano della Casillo-Petroli Firenze-Hopplà, in 2 ore 44’30 alla media di 43,769 km/h. Seconda posizione per Jacopo Menegotto (Biesse Arvedi), terzo Manuele Tarozzi (#inEmiliaRomagna Cycling Team). Quarto Stefano Di Benedetto (Pedale Scaligero) che ha conquistato il titolo veneto Under 23.

Positivo piazzamento, tra i primi dieci, per Francesco Canepa, che si è classificato in nona posizione.