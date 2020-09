I chiarimenti della Figc sul protocollo per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile

Doverosi chiarimenti a seguito delle numerose richieste pervenute dalle componenti sono stati pubblicati il 17 settembre sul sito della Figc relativi al Protocollo con le Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Appare necessario precisare che in detto documento la Figc ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine alle tematiche di competenza della stessa Federazione, non risultando possibile intervenire su provvedimenti e materie di esclusiva competenza dell’Autorità di Governo o di quella sanitaria.

Nel lungo documento vengono dipanati i dubbi in merito a: le figure di riferimento – la modulistica – gli adempimenti – il distanziamento – la pulizie e sanificazione – l’uso promiscuo degli impianti sportivi – la presenza del pubblico in gare ufficiali e amichevoli – la gestione dei casi di positività Covid – gli aspetti disciplinari.

Clicca qui per consultare il documento.