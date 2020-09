“Hai vinto biglietti due biglietti omaggio, clicca qui per ritirarli”, ma è una truffa: il Multiplex di Albenga nel mirino degli hacker

Albenga. Il messaggio parla chiaro: “Hai vinto biglietti gratuiti per i nostri spettacoli. Per richiedere il buono clicca sul link qui sotto. Il tuo link rimarrà attivo per 48 ore, dopodiché verrà trovato un altro vincitore per il concorso”. E la firma, sicuramente “di stile”, vista anche l’età media del proprio pubblico, ma un po’ strana: “Bella, Multiplex Albenga”. Peccato che sia tutta una truffa.

A denunciare il tentativo di raggiro, ai danni di spettatori e clienti abituali, sono gli stessi gestori del cinema multisala di Torre Pernice, che tramite un messaggio sulla loro pagina Facebook (quella ufficiale) hanno messo in guardia tutti i potenziali destinatari.

“Ci hanno avvertito di questa pagina fake – scrivono sul social – Non è gestita da noi, non è la nostra pagina. Non registratevi e non mettete le vostre credenziali”.

Eh sì, perché pare proprio che per poter beneficiare dei ticket omaggio sia necessario cliccare sul link contenuto nel messaggio e inserire tutta una serie di dati personali, compresi gli estremi di una propria carta di credito (cosa alquanto insolita, dovendo ritirare un omaggio).

Insomma, un tentativo di phishing bello e buono, reso ancora più attraente e convincente dall’utilizzo della stessa foto di profilo del vero canale Facebook del Multiplex e dalla necessità di “fare in fretta per non perdere la priorità acquisita”. Per fortuna la voce si è sparsa rapidamente tra gli utenti ed il peggio è stato evitato.