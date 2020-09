Golf Club Albisola, una giornata “all inclusive”

Albisola Superiore. Sabato 19 settembre il Golf Club Albisola ospiterà l’evento Golf All Inclusive.

La manifestazione, aperta a tutti, avrà inizio alle ore 17 e proseguirà fino alle ore 21. Si tratta di una giornata inclusiva di avviamento al golf per persone con disabilità e non: tutti potranno provare a giocare, in concomitanza con la gara nazionale dell’Aid Golf Tour.

L’evento dell’Associazione Italiana Disabili Golfisti, anch’esso al via alle ore 17, prevede una gara su nove buche con formula Stableford. Verranno premiato il primo assoluto e i primi due di ogni categoria. A fine gara si terranno la premiazione e la cena presso il Ristorante Al Golf.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 3808914196, scrivere all’indirizzo segreteria@golfclubalbisola.it oppure visitare il sito del Golf Club Albisola.

.