Alassio. Prima Nadine Visser, seconda Luminosa Bogliolo. La gara dei 100 ostacoli alla prova della Wanda Diamond League di Roma, il 40° Golden Gala Pietro Mennea, riserva lo stesso ordine di arrivo di due giorni fa a Bellinzona.

Questa volta, però, le due atlete tagliano il traguardo separate da 11 centesimi, anziché 3 come avvenuto in Svizzera. Non per demeriti dell’alassina, che in pratica ottiene lo stesso tempo, un centesimo in più ad essere precisi: 12″83, sesto miglior tempo della carriera. L’olandese fa meglio e chiude in 12″72 (+ 0.1).

Luminosa ha pagato una partenza tutt’altro che brillante, ma ancora una volta ha confermato la sua straordinaria costanza nelle prestazioni, in attesa del guizzo decisivo per il record italiano.

Terza posizione per la statunitense Payton Chadwick in 12″89, quarta per la britannica Cindy Ofili in 13″02, quinta l’altra statunitense Taliyah Brooks in 13″05. A seguire, sesta Elisa Maria Di Lazzato, settima Cyréna Samba-Mayela, ottava Mette Graversgaard, nona Annimari Korte.

“Sono abbastanza soddisfatta di questa gara, ci tenevo tanto a fare una gran prestazione in casa, non è andata esattamente come speravo ma comunque, ripeto, sono soddisfatta” ha dichiarato l’atleta delle Fiamme Oro.