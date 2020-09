Gioco Pronostici Calcio: Mataz domina la terza giornata e allunga in vetta

Terza tappa del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese lanciato da IvgSport. In una giornata dai punteggi molto bassi, complici numerosi risultati inattesi ed anche un rinvio, che ha ridotto il numero di partite a 15, ad imporsi è ancora Mataz.

Mataz è il vincitore di tappa per la seconda volta consecutiva. Questa volta ha primeggiato con un eccellente 28, frutto di quattro risultati pieni (i pareggi di Vado e Veloce-Soccer e i successi di Finale e Legino) e quattro esiti esatti.

Seconda posizione di giornata per The King con due risultati pieni (il pari del Vado e la vittoria della Cairese) e sei segni esatti. Terza piazza per il debuttante Cash, che parte forte centrando in pieno i risultati di Vado, Cairese e Praese.

Mataz, grazie ad ulteriori 10 punti di bonus, prende il largo in classifica generale. Michael Traman sale al secondo posto, scavalcando Dona73, terzo.

Ma il percorso è ancora lunghissimo (30 giornate di campionato) e il regolamento (che alla fine terrà conto dei 27 migliori risultati) permette a chi è nelle retrovie, o addirittura non è ancora entrato in gioco, di poter ambire al successo finale.

La Schedina numero 3 vincente:

Vado – Castellanzese 1-1

Albenga – Pietra Ligure 0-1

Ospedaletti – Finale 1-2

Campomorone Sant’Olcese – Cairese 1-2

Sestrese – Varazze Don Bosco 0-2

Bragno – Ceriale 0-1

Veloce – Soccer Borghetto 1-1

Celle Riviera – Praese 1-2

Legino – Arenzano 1-0

Baia Alassio – Atletico Argentina (rinviata)

Borghetto – San Filippo Neri 0-4

Vadese – Pontelungo 0-2

Quiliano&Valleggia – Letimbro 3-0

Speranza – Mallare 2-0

Altarese – Olimpia Carcarese 1-3

Millesimo – Aurora Calcio 1-3

Alcune curiosità. Nessuno dei partecipanti ha pronosticato la vittoria del Pietra Ligure. El Godie è stato l’unico ad indicare vincente l’Aurora.

Solamente Michael Traman e Cash hanno previsto il successo del Varazze.

In sette hanno ipotizzato il pareggio del Vado e tutti avevano indicato l’1 a 1.

In otto avevano previsto il successo del Finale; di questi, quattro hanno preso l’1-2.

Solamente in cinque hanno creduto nella Cairese: The King e Cash hanno azzeccato il risultato.

Sono stati in quattro a pronosticare il successo del Ceriale (Lady, Gandalf, The King, Michiba18) ma nessuno per 1 a 0.

Il pareggio tra Veloce e Soccer Borghetto è stato intuito solo da Mataz (col risultato esatto) e El Godie.

Ben diciotto hanno dato il successo alla Prase; Gandalf e Cash col risultato esatto.

Otto hanno azzeccato la vittoria del Legino, tra i quali Mataz, Spranga e Valerio Giongo col giusto punteggio.

In otto hanno previsto il successo della San Filippo Neri; in quattro quello del Pontelungo; in dodici il segno “1” al Quiliano&Valleggia: tre partite delle quali nessuno ha preso il risultato pieno.

Tra i tredici che hanno dato lo Speranza vittorioso, solamente Valerio Giongo ha indicato il 2-0. Tra i ventidue che hanno avuto fiducia nella Carcarese la sola Lady ha previsto l’1-3.

La classifica della giornata numero 3:

1° Mataz 28

2° The King 22

3° Cash 21

4° Michael Traman 17

5° Spranga 16

5° Gandalf 16

7° Riky18 14

8° Tacalabala 13

9° Michiba18 12

10° Juvestabia 10

10° Vik 10

10° Il Grillo Parlante 10

10° Valerio Giongo 10

10° Dona73 10

10° Gabriele Dorati 10

10° Andrea Ferrari 10

17° Lady 9

17° Ola Fazola 9

17° Giorgio Ialenti 9

20° Claudio Nucci 8

20° GuantoniDodici 8

22° Christian Galfrè 6

22° Pronosticiesatti 6

22° El Godie 6

25° Nonno 4

La classifica generale dopo 3 giornate:

(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Mataz 102 (29, 28, 21)

2° Michael Traman 75 (28, 20, 17)

3° Dona73 67 (24, 23, 10)

4° Tacalabala 65 (28, 19, 13)

5° Vik 59 (22, 21, 10)

6° Riky18 56,5 (25, 16, 14)

7° Valerio Giongo 54,5 (25, 18, 10)

8° The King 50 (22, 20)

9° Spranga 49,5 (20, 16, 12)

10° Pronosticiesatti 49 (26, 14, 6)

11° Claudio Nucci 48 (22, 18, 8)

12° Gabriele Dorati 47 (20, 15, 10)

13° Juvestabia 46 (19, 17, 10)

14° Christian Galfrè 45 (21, 18, 6)

15° Nonno 44 (24, 16, 4)

16° Lady 42 (22, 11, 9)

17° Il Grillo Parlante 41 (19, 12, 10)

18° Gandalf 38,5 (21, 16)

19° El Godie 38 (22, 10, 6)

20° Simone Peirone 34 (20, 14)

21° Andrea Ferrari 33 (23, 10)

22° No License 28 (16, 12)

23° Ola Fazola 26 (11, 9, 6)

24° Cash 25 (21)

24° Giorgio Ialenti 25 (16, 9)

26° Michiba18 22 (12, 10)

27° Roberto Abbaldo 19 (19)

28° Deportivo 16 (16)

28° Revj 16 (16)

28° Dino Bertocci 16 (16)

31° Simon 15 (15)

32° Real Arcola 14 (14)

33° GuantoniDodici 8 (8)

A breve sarà pubblicata la Schedina numero 4, da inviare entro le ore 14 di sabato 3 ottobre.