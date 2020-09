Gioco Pronostici Calcio IvgSport: Mataz vince la seconda tappa e si porta al comando

Venticinque i partecipanti alla seconda tappa del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese lanciato da IvgSport. A meritarsi i complimenti di tutti è Mataz, vincitore della giornata (e della borraccia termica marchiata IvgSport) e nuovo leader della classifica generale, davanti a Dona73, vincitore della prima tappa.

Mataz è stato capace di indovinare tre risultati pieni (2-0 del Bragno, 1-1 di Arenzano-Praese, 0-3 dell’Argentina) e sette parziali. Precede di un solo punto Michael Traman, che ha preso due risultati pieni (Arenzano-Praese e la Letimbro) e nove esiti esatti, e Tacalabala, che ha realizzato 5 punti con la sconfitta del Varazze e il pari Baiardo-Busalla, indovinando inoltre nove segni.

La Schedina numero 2 vincente:

Pietra Ligure – Ospedaletti 2-4

Genova Calcio – Sestrese 5-2

Varazze Don Bosco – Campomorone Sant’Olcese 1-2

Angelo Baiardo – Busalla 1-1

Bragno – Veloce 2-0

Ceriale – Soccer Borghetto 1-3

Arenzano – Praese 1-1

Legino – Celle Riviera 1-0

Oneglia – Atletico Argentina 0-3

Area Calcio Andora – Baia Alassio 0-0

Borghetto – Vadese 0-5

San Filippo Neri – Pontelungo 1-3

Mallare – Letimbro 2-3

Speranza – Quiliano&Valleggia 0-2

Altarese – Millesimo 0-5

Olimpia Carcarese – Aurora Calcio 1-0

Alcune curiosità. Risultati decisamente meno sorprendenti rispetto alla prima giornata e, quindi, punteggi più alti.

Il più imprevedibile è stato il “2” all’Ospedaletti, indicato da soli quattro giocatori (Nonno, El Godie, Dona73, Tacalabala). Poi il successo del Soccer Borghetto, pronosticato da soli cinque concorrenti (Vik, Nonno, Revj, Andrea Ferrari, Simone Peirone), mentre solamente sei hanno indovinato la vittoria della Genova Calcio.

Ben diciassette hanno azzeccato la sconfitta del Varazze e dieci hanno intuito che tra Baiardo e Busalla sarebbe finita in parità. In quindici sono stati bravi a dare fiducia al Bragno.

Sette partecipanti hanno avuto ragione nel mettere il pari tra Arenzano e Praese, dei quali ben sei hanno detto 1-1.

Ventitré su venticinque hanno previsto la vittoria del Legino, ma solamente tre per 1-0.

Diciannove i segni “2” in favore dell’Argentina: oltre a Mataz, anche Lady ha azzeccato lo 0-3.

Sono stati otto a prevedere il pari tra Andora e Baia; Giorgio Ialenti e Ola Fazola hanno preso lo 0-0.

Venti su venticinque hanno dato la Vadese vincente, ma nessuno col punteggio esatto. Invece sono stati ben cinque a scrivere 1-3 per il Pontelungo, tra i venti che hanno dato il successo ai granata.

Tra i tredici che hanno previsto la vittoria della Letimbro, Michael Traman e Valerio Giongo hanno indovinato il 2-3.

Sono stati nove i segni “2” per il Quiliano&Valleggia e solamente El Godie ha previsto lo 0-2.

Tredici hanno indicato il Millesimo vincente, mentre venti hanno avuto ragione a dare la fiducia alla Carcarese: Dona73, Giorgio Ialenti e Riky18 hanno indovinato l’1-0.

La classifica della giornata numero 2:

1° Mataz 29

2° Michael Traman 28

2° Tacalabala 28

4° Pronosticiesatti 26

5° Riky18 25

5° Valerio Giongo 25

7° Nonno 24

7° Dona73 24

9° Andrea Ferrari 23

10° Claudio Nucci 22

10° Lady 22

10° El Godie 22

13° Vik 21

13° Christian Galfrè 21

13° Gandalf 21

16° Spranga 20

16° Simone Peirone 20

18° Il Grillo Parlante 19

18° Juvestabia 19

20° Revj 16

20° No License 16

20° Giorgio Ialenti 16

20° Dino Bertocci 16

24° Gabriele Donati 15

25° Ola Fazola 11

La classifica generale dopo 2 giornat2:



(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Mataz 64 (21, 29)

2° Dona73 57 (23, 24)

3° Michael Traman 55 (20, 28)

4° Tacalabala 52 (19, 28)

5° Vik 51 (22, 21)

6° Valerio Giongo 44,5 (18, 25)

7° Pronosticiesatti 43 (14, 26)

8° Riky18 42,5 (16, 25)

9° Claudio Nucci 40 (18, 22)

9° Nonno 40 (16, 24)

11° Christian Galfrè 39 (18, 21)

12° Gabriele Dorati 37 (20, 15)

13° Juvestabia 36 (17, 19)

14° Simone Peirone 34 (14, 20)

15° Lady 33 (11, 22)

16° Spranga 32 (12, 20)

16° El Godie 32 (10, 22)

18° Il Grillo Parlante 31 (12, 19)

19° No License 28 (12, 16)

20° Andrea Ferrari 23 (23)

21° The King 22 (20)

22° Gandalf 21 (21)

23° Roberto Abbaldo 19 (19)

24° Ola Fazola 17 (6, 11)

25° Deportivo 16 (16)

25° Revj 16 (16)

25° Giorgio Ialenti 16 (16)

25° Dino Bertocci 16 (16)

29° Simon 15 (15)

30° Real Arcola 14 (14)

31° Michiba18 10 (10)

Domani sarà pubblicata la Schedina numero 3, da inviare entro le ore 14 di sabato 26 settembre.