Gioco Pronostici Calcio IvgSport: Dona73 è il vincitore della prima tappa

Ventisei i partecipanti alla prima tappa del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese lanciato da IvgSport. Il primo a meritarsi i complimenti è Dona73, vincitore della prima tappa (e della borraccia termica marchiata IvgSport) e, di conseguenza, primo leader della classifica generale.

Dona73 è stato capace di indovinare tre risultati pieni (2-0 dell’Athletic, 1-0 del Vallescrivia, 2-1 della Vadese) e quattro parziali. Precede di un solo punto Vik, che ha preso due risultati pieni (Vallescrivia e Vadese) e sei esiti esatti.

La Schedina numero 1 vincente:

Finale – Pietra Ligure 3-1

Cairese – Varazze Don Bosco 2-2

Campomorone Sant’Olcese – Genova Calcio (rinviata)

Athletic Club Albaro – Angelo Baiardo 2-0

Soccer Borghetto – Bragno 3-2

Veloce – Ceriale 1-3

Celle Ligure – Arenzano 1-5

Praese – Legino 1-0

Vallescrivia – Marassi 1-0

Atletico Argentina – Area Calcio Andora 5-0

Pontelungo – Borghetto 3-1

Vadese – San Filippo Neri 2-1

Letimbro – Speranza 3-2

Quiliano&Valleggia – Mallare 3-2

Aurora Calcio – Altarese 2-2

Millesimo – Olimpia Carcarese 0-0

Alcune curiosità. Undici avevano visto il Finale vincente, ma solo Simon ha azzeccato il 3-1.

Venticinque su ventisei avevano predetto la Cairese vincente; bravo Tacalabala, unico a dire “X”.

Solamente in due hanno pronosticato l’Athletic Club Albaro vincente e Dona73 è stato l’unico a dire 2-0.

Ben quattordici concorrenti hanno predetto la vittoria del Soccer Borghetto; solamente Roberto Abbaldo ha previsto il punteggio esatto.

In tredici avevano visto il Ceriale vittorioso; di questi solamente The King col punteggio di 1-3.

I “2” assegnati all’Arenzano sono stati quindici; impronosticabile, però, il risultato.

Decisamente meno anomalo l’1-0 della Praese, ma tra i dodici scommettitori che le hanno dato fiducia, nessuno ha indicato il punteggio esatto.

Solamente cinque hanno previsto la vittoria del Vallescrivia; di questi ben tre hanno detto 1-0: Vik, Claudio Nucci, Dona73.

Le dimensioni della goleada dell’Atletico Argentina hanno sopreso tutti, ma ben dodici partecipanti avevano immaginato il successo armese.

Sono stati venti, su ventisei, a dare il Pontelungo vincente: Mataz, Giorgia Scalise e Claudio Nucci avevano intuito il 3-1.

Ventisei su ventisei: tutti hanno dato la Vadese vittoriosa; col giusto punteggio Gabriele Dorati, The King, Tacalabala, Vik e Dona73.

Poca la fiducia nella Letimbro, che ha premiato i sette che hanno messo “1”; nessuno però ha indovinato il 3-2.

Ventiquattro i pronosticatori che hanno indovinato la vittoria del Quiliano&Valleggia, ma nessuno col risultato esatto.

L’Aurora Calcio ha deluso i diciotto che le hanno dato fiducia; in sette hanno azzeccato il pari, tra i quali Juvestabia e Gabriele Dorati hanno detto 2-2.

Dodici i pronostici “X” per Millesimo-Carcarese, ma nessuno aveva detto 0 a 0!

La classifica della giornata numero 1:

1° Dona73 23

2° Vik 22

3° Mataz 21

4° Michael Traman 20

4° Gabriele Dorati 20

4° The King 20

7° Tacalabala 19

7° Roberto Abbaldo 19

9° Christian Galfrè 18

9° Claudio Nucci 18

9° Valerio Giongo 18

12° Juvestabia 17

13° Nonno 16

13° Riky18 16

13° Deportivo 16

16° Simon 15

17° Real Arcola 14

17° Pronosticiesatti 14

17° Simone Peirone 14

20° Il Grillo Parlante 12

20° No License 12

20° Spranga 12

23° Giorgia Scalise 11

24° El Godie 10

24° Michiba18 10

26° Marco Beccuti 6

La classifica generale dopo 1 giornata:

(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Dona73 33 (23)

2° Vik 28 (22)

3° Mataz 25 (21)

4° Michael Traman 22 (20)

4° Gabriele Dorati 22 (20)

4° The King 22 (20)

7° Tacalabala 19 (19)

7° Roberto Abbaldo 19 (19)

9° Christian Galfrè 18 (18)

9° Claudio Nucci 18 (18)

9° Valerio Giongo 18 (18)

12° Juvestabia 17 (17)

13° Nonno 16 (16)

13° Riky18 16 (16)

13° Deportivo 16 (16)

16° Simon 15 (15)

17° Real Arcola 14 (14)

17° Pronosticiesatti 14 (14)

17° Simone Peirone 14 (14)

20° Il Grillo Parlante 12 (12)

20° No License 12 (12)

20° Spranga 12 (12)

23° Giorgia Scalise 11 (11)

24° El Godie 10 (10)

24° Michiba18 10 (10)

26° Marco Beccuti 6 (6)

Domani sarà pubblicata la Schedina numero 2, da inviare entro le ore 14 di sabato 19 settembre.