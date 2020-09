Il 12 settembre 1979 alle Universiadi del Messico il velocista pugliese Pietro Paolo Mennea fissò il record mondiale sui 200 metri con il tempo di 19″72, che durò per ben diciassette anni. Alla nostra consueta maniera stabiliamo anche noi un record: quello dell’ultimo fine settimana estivo più ricco e immenso che si ricordi! Di tutto e di più, infatti, nel sabato che ci avvia al saluto alla calda stagione 2020.

Con un nuovo percorso espositivo torna ad Andora la mostra mercato “Azzurro Pesce d’Autore”, dedicata alla tutela del mare e della pesca tradizionale. Ogni giorno vengono proposti le eccellenze alimentari di terra e di mare, i prodotti della pesca e dell’agricoltura tradizionale e uno spazio street food tipico con le prelibatezze che offre il Mar Ligure. Oltre agli incontri di promozione per far conoscere il mondo della pesca tradizionale ci saranno l’Aperitivo del Pescatore, la Cucina di Cambusa e Seabin, il bidone mangiarifiuti che opererà nelle acque del porto.

Pietra Ligure ospita la “Special Edition” di “Dolcissima Pietra”, il cui tema sarà “Il viaggio”. L’evento è suddiviso in aree: “Bellissima”, con gli incontri tematici, il Market con gli espositori, La Piazza con le eccellenze, l’Area Meeting della Dolcezza per le degustazioni guidate. In esposizione ci saranno i prodotti tipici liguri e alcuni ospiti dalle altre regioni italiane.

Dopo il rinvio per allerta meteo la Vecchia Darsena di Savona si anima finalmente con “Fashion e Motori”, una grande esposizione di automobili di ultima generazione, modelli da sogno che non è facile poter vedere così da vicino. Anche la moda in tutta la sua bellezza sarà protagonista con performance dedicate al pubblico, insieme ad artisti che si esibiranno dal vivo. Sarà un vero e proprio tripudio di colori e tecnologia coordinati da momenti di fashion street con set fotografici e modelle.

Si conclude la Stagione Musicale di Sassello: al Teatro Parrocchiale si esibisce il piano duo Biondi Brunialti and Friends. Il concerto prevede un interessante programma brani di musica classica per quattro mani e due pianoforti da parte di un gruppo di appassionati che si ritrovano per suonare insieme a quattro e a più mani su uno o due pianoforti, sotto la sapiente guida delle maestre Paola Biondi e Debora Brunialti.

A Noli Saulo Lucci presenta “Hell o’ Dante – XXVI. Ulisse e Diomede, i cattivi consiglieri”. La serata fa parte di un progetto che affronta l’Inferno dantesco in 34 spettacoli di narrazione, ognuno dedicato ad un diverso canto. Attraverso una rigorosa ricerca Lucci sviscera le terzine e i personaggi in esse racchiusi, la situazione storica e le pene tanto mirabilmente dipinte, così come il pensiero dell’autore, dando nuova vita a tutto ciò, per riconsegnare agli spettatori la bellezza di una commedia che merita più di ogni altra mai scritta l’attributo di “Divina”.