Gal Valli Savonesi, più di 260 mila euro per imprese forestali e artigianali

Savona. Proroga e apertura di nuovi bandi da parte del Gruppo di Azione Locale Valli Savonesi in attuazione della sua strategia di sviluppo locale.

In particolare, due soni i bandi aperti. Uno rivolto ai Comuni del territorio Gal per la realizzazione di piccoli impianti a biomassa di origine forestale per la produzione e la distribuzione di energia termica a servizio di edifici pubblici, a cui sono stati destinati 250 mila euro (la scadenza del bando è il 20 ottobre 2020). Un altro, invece, rivolto a micro o piccole imprese operanti nel settore forestale e microimprese artigianali con sede operativa in territorio Gal. Quest’ultimo per un totale di 264 mila euro finanzierà il piazzale di prima lavorazione, l’attrezzatura per la produzione del cippato e l’attrezzatura per l’artigianato del legno.

Sono state inoltre prorogate al 30 di ottobre le scadenze per il bando rivolto alle strutture ricettive nel territorio del Gal e per quello rivolto alle aziende agricole per interventi di recupero di terre incolte su superfici terrazzate