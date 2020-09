Gagliardi (Cambiamo): “I liguri premiano il buon governo di Toti. Premio a chi in questi anni ha saputo lavorare”

Liguria. “La vittoria del presidente Toti è la conferma del buon governo del territorio, un premio a chi in questi anni ha saputo davvero lavorare, affrontando molti momenti drammatici, per la regione e per i cittadini”.

A dichiararlo in una nota la deputata di Cambiamo Manuela Gagliardi, che continua: ”Insieme a Giovanni Toti i liguri hanno premiato il centrodestra unito e la sua proposta politica, a conferma che l’unità è la chiave del successo della nostra coalizione e dove l’area moderata e liberale che Cambiamo rappresenta è indispensabile per ottenere risultati importanti”.

“Altrettanto non si può dire dell’esperimento politico PD-5 Stelle, coalizione catastrofica al governo nazionale e bocciata anche in Liguria con una sonora sconfitta del loro candidato che ha avuto, per uscire sconfitto, anche il sostegno di svariati esponenti del governo e addirittura dello stesso premier Conte”, conclude Gagliardi.