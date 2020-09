Alassio. Tremendo schianto sulla via Aurelia ad Alassio questa notte, 22 settembre, pochi minuti prima dell’una. Secondo quanto raccontato da alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto il mezzo a due ruote, che procedeva in direzione della città del muretto, avrebbe tagliato la curva sotto la celebre scritta “Alassio” finendo per schiantarsi frontalmente con un mezzo che procedeva in direzione opposta.

L’incidente è avvenuto proprio sopra il porto di Alassio: ad avere la peggio una ragazza che viaggiava come passeggero sul mezzo a due ruote che, secondo quanto appreso, avrebbe riportato un serio trauma ad una gamba. Feriti anche il ragazzo che guidava la vespa e il giovane alla guida dell’Alfa Romeo.

di 9 Galleria fotografica Schianto sull’Aurelia ad Alassio









Sul posto sono intervenute quattro autoambulanze, tre della Croce Bianca di Albenga e una della Rossa di Alassio, oltre al personale medico di Sierra 2 e ai vigili del fuoco di Albenga per la messa in sicurezza dei mezzi. I tre feriti sono stati portati tutti in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Non so come ho fatto ad evitarlo – racconta un giovane che alla guida della sua auto ha sfiorato lo scooter pochi istanti prima – vedevo che arrivava nella mia corsia ma pensavo si sarebbe spostato. Invece non so come ho fatto a non schiantarmi contro di lui e a non finire contro il guardrail, potevano finire nella scarpata”.

“L’Alfa era pochi metri dietro di me, non è riuscita ad evitare l’impatto – conclude il testimone – lo scooter è rimbalzato indietro, fortunatamente non verso la scarpata”.