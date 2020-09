Francesco Versace è il nuovo commissario coordinatore comunale di Forza Italia a Savona

Savona. È Francesco Versace (attualmente capogruppo in consiglio comunale a Savona per FI) il nuovo commissario coordinatore comunale di Forza Italia per la città di Savona. Lo ha annunciato il coordinatore provinciale di FI Marco Melgrati, che ha spiegato: “Con la rifondazione del partito Forza Italia a livello regionale, dopo che molti dirigenti di Forza Italia sono confluiti nel movimento politico Cambiamo, di fatto svuotando l’organigramma regionale, si è provveduto ad un azzeramento della dirigenza locale”.

“Con la nomina del Commissario Coordinatore Provinciale fatta sulla mia persona, – ha proseguito Melgrati, – ho voluto, come annunciato in conferenza stampa per la presentazione della Lista per le Elezioni Regionali, alla presenza del Coordinatore Regionale Carlo Bagnasco, cominciare con l’indicazione del nuovo Commissario Coordinatore Comunale per il capoluogo di Savona”.

“A Francesco Versace gli auguri di buon lavoro, nel solco della ricostruzione della base del partito che rappresenta più di ogni altro i moderati in Italia, appunto Forza Italia. L’occasione mi è propizia per augurare al Nostro Presidente, Silvio Berlusconi, colpito dal Covid, gli auguri di una pronta guarigione, suffragato anche dai bollettini medici”, ha aggiunto ancora.

“Ricordo, infine, i candidati di Forza Italia alle elezioni Regionali nella lista Forza Italia- Liguria Popolare; si può votare un uomo e una donna. I Candidati di Forza Italia sono: Eraldo Ciangherotti, Consigliere Comunale di Albenga e Consigliere Provinciale, Doriana Rodino, Assessore alla Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus Universitario, Politiche Giovanili e Pari opportunità di Savona e Valeria Grippo in Palmieri, moglie del Notaio Palmieri, figlio del Notaio che per anni ha operato in Alassio, alla prima esperienza amministrativa ma molto motivata”, ha concluso Melgrati.