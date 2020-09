Flavio Bianchi, il bomber di Diano Marina dal Genoa alla Lucchese

Il campionato è quello di Lega Pro. La gloriosa quadra è Lucchese 1905 che ha acquistato con la formula del prestito dal Genoa, il centravanti Flavio Bianchi, attaccante classe 2000, per la stagione 2020/21.

Il giovane attaccante, considerato tra i talenti più puri e di prospettiva del panorama nazionale, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa dove si è messo in luce a suon di gol in ogni categoria, fino a divenire grande protagonista del campionato Bianchi salirà in ritiro a Castelnuovo Garfagnana. Da capitano del Genoa Primavera nel 2019 subì la cocente delusione di perdere contro il Bologna la finale della Viareggio Cup, l’ultima edizione giocata prima del Covid.

Cuore genoano, Flavio Bianchi ha il rossoblù del Genoa tatuato sulla pelle. Arrivato sotto la Lanterna all’età di nove anni, ha avuto il privilegio di poter vestire la maglia della propria squadra del cuore, indossata dopo gli inizi nel Golfo Dianese. Una parentesi con la Primavera del Torino nel 2017/18 (forse perché stretto dalla concorrenza nel ruolo di Pellegri e Salcedo), impreziosita dalla conquista della Coppa Italia, non ha intaccato il suo legame con la “genoanità”. Un plauso va al Ds dei rossoneri Deoma che lo ha strappato alla concorrenza di diverse società tra cui la Pistoiese.